روسيا تعلن استسلام المئات من مقاتلي أوكرانيا في ماريوبول

المصدر: رويترز

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أعلنت موسكو أن نحو 700 آخرين من المقاتلين الأوكرانيين استسلموا في ماريوبول التي سيطرت عليها القوات الروسية.

ونقلت وكالة دي.إن.إيه الإخبارية المحلية عن دنيس بوشيلين زعيم الانفصاليين الموالين لروسيا في منطقة ماريوبول إن كبار قادة المقاتلين الأوكرانيين الذين تحصنوا في مصنع آزوفستال للصلب بالمدينة ما زالوا داخل المصنع.

ورفض مسؤولون أوكرانيون التعليق على مصير المقاتلين.

وقال المتحدث العسكري أولكسندر موتوزاينيك في مؤتمر صحفي "الدولة تبذل ما في وسعها لإنقاذ جنودنا".

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الخميس عن بوشيلين قوله إن أكثر من نصف المقاتلين الأوكرانيين الذين كانوا داخل مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول غادروا الآن.

وقالت روسيا أمس الأربعاء إن 694 جنديا آخرين استسلموا ليصل الإجمالي إلى 959 جنديا. ونشرت وزارة الدفاع الروسية تسجيلات فيديو لمن قالت إنهم مقاتلون أوكرانيون يتلقون العلاج بمستشفى بعد استسلامهم في آزوفستال.

وماريوبول هي أكبر مدينة تسيطر عليها روسيا حتى الآن.

وركزت روسيا على الجنوب الشرقي في هجماتها الأخيرة بعد انسحابها من محيط كييف حيث قالت الولايات المتحدة إنها استأنفت العمل بسفارتها أمس الأربعاء في بادرة جديدة على عودة الحياة إلى طبيعتها.

وكانت كندا وبريطانيا ودول أخرى قد استأنفت العمل بسفاراتها هناك.

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