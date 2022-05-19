طفل يُسقط رئيس وزراء أستراليا أرضاً في مباراة لكرة القدم.. فهل يستدرك السبت؟ (فيديو)

المصدر: البيان

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اصطدم رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون بصبي صغير في مباراة ودية، خلال الحملة الانتخابية، فسقطا على الأرض معا، فتعالت أصوات المتفرجين لذلك.

ولعب سكوت موريسون مباراة ودية مع فريق ديفونبورت المحلي للأطفال في تسمانيا، حيث كان أيضا يبحث عن الأصوات قبل انتخابات يوم السبت الصعبة، بحسب موقع "أستراليا بالعربي".

في البداية، كان موريسون يرتدي قميصًا وربطة عنق ويتجول حول الملعب بلا تركيز إلى حد ما، محاولًا الحصول على الكرة بينما كانت تتنقل من صبي إلى صبي.

ولكن بعد ذلك، زاد اللاعب البالغ من العمر 54 عامًا من سرعته، لكن لسوء الحظ، كان في الطريق صبي صغير، تحركت كتف موريسون اليسرى مباشرة إلى وجه الطفل، مما أدى إلى سقوطهما على العشب الاصطناعي.

بعد أن أدرك موريسون ما فعله، ألقى ذراعيه حول الطفل وعانقه ورفعه عن الأرض، حيث انطلق المدرب سريعًا من أجل معاينة إصابة الرأس المرتجلة وقام المصورون بسرعة بتوثيق اللحظة.

أثار هذا الاصطدام بعدها ضحكات كثيرة بينما نفض الفتى الغبار عن نفسه ووقف موريسون بخجل على قدميه.

وكتب أحدهم على تويتر "بطاقة حمراء وإلى المحكمة يوم السبت" في إشارة إلى الانتخابات العامة التي ستجرى يوم السبت 21 مايو.

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