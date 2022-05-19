البنك الدولي يخصص 12 مليار دولار لمواجهة أزمة الغذاء العالمية

المصدر: واشنطن- أ.ف.ب

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أعلن البنك الدولي، أمس، أنه سيخصص 12 مليار دولار على مدى الأشهر الـ15 المقبلة لمشاريع جديدة لمعالجة أزمة الغذاء العالمية. وأوضحت المؤسسة في بيان أن الجزء الأكبر من هذه الموارد سيذهب إلى دول في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية ووسط آسيا وجنوبها. وأضافت أن من شأن المساعدات أن تدعم الزراعة في تلك البلدان «والحماية الاجتماعية للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية».

وأشار البنك الدولي إلى أن هناك أيضاً 18.7 مليار دولار غير مستخدمة يمكن تخصيصها كذلك لمشاريع مرتبطة مباشرة بمشكلات غذائية ومشكلات الأمن الغذائي. وتابع أنه «في المجموع، يمثل هذا أكثر من 30 مليار دولار للبدء في مكافحة انعدام الأمن الغذائي خلال الأشهر الـ15 المقبلة».ونقل البيان عن رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس قوله: «لارتفاع أسعار المواد الغذائية آثار مدمرة على الفئات الأفقر والأضعف». وتابع: «بهدف إعلام الأسواق وتحقيق الاستقرار فيها، من الضروري أن تصرّح الدول بإعلانات واضحة بشأن الزيادات المستقبلية في الإنتاج». وأوصى مالباس بأن تبذل البلدان جهوداً متضافرة ليس فقط من أجل زيادة إمدادات الطاقة والأسمدة ومساعدة المزارعين ، بل أيضاً «من أجل التخلص من السياسات التي تمنع الصادرات والواردات». ومسألة الأمن الغذائي أيضاً حاضرة في مناقشات اجتماعات الأمم المتحدة أمس واليوم في نيويورك.

ومن المقرر أن يرأس وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اجتماعاً اليوم لمجلس الأمن يركز على الروابط بين انعدام الأمن الغذائي والصراعات.

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