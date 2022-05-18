فنلندا ترغب في مصادقة الناتو على انضمامها "بأسرع وقت ممكن"

المصدر: أ ف ب

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ترغب فنلندا والسويد في مصادقة حلف شمال الاطلسي على انضمامهما الى صفوفه في "أسرع وقت ممكن"، على ما ذكرت رئيسة الوزراء الفنلندية الأربعاء في روما، دون أن تأتي على ذكر تركيا التي تهدد بعرقلة طلب العضوية.

قالت سانا ماران بعد اجتماعها مع نظيرها الإيطالي ماريو دراغي إن "بعض القضايا لا تزال بحاجة إلى تسوية" ولكننا "نريد التأكد من مصادقة كل دولة عضو في حلف شمال الأطلسي على ترشيحنا في أسرع وقت ممكن".

وأضافت "أن أفضل ضمان لأمن فنلندا والسويد هو المصادقة بأسرع وقت ممكن".

أشار دراغي، من جانبه، إلى أن إيطاليا، العضو في الحلف الأطلسي، "ستدعم فنلندا والسويد خلال هذه الفترة الانتقالية".

واوضح "نريد تسريع الإجراءات الداخلية لجعل العضوية فعالة في أسرع وقت ممكن".

قدمت فنلندا والسويد الأربعاء رسمياً طلبي انضمامها لحلف شمال الأطلسي، لكن تركيا التي تعد موافقتها ضرورية، مثل الدول الأعضاء الثلاثين في الحلف، ترفض في الوقت الحالي منح عضوية حلف الأطلسي لهذين البلدين.

يأخذ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على السويد وفنلندا عدم موافقتهما على طلبات تسليم أشخاص تتهمهم بلاده بأنهم أعضاء في "منظمات ارهابية" وتجميد صادرات الأسلحة إلى تركيا.

لا تزال المشاورات جارية الأربعاء داخل المجلس الأطلسي لمحاولة رفع معارضة أنقرة.

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