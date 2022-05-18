كوريا الجنوبية تختبر بنجاح طوربيداً محلي الصنع من الوزن الثقيل

المصدر: يونهاب

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نجحت كوريا الجنوبية في اختبار إطلاق طوربيد متقدم محلي الصنع من الوزن الثقيل، حسبما ذكرت وكالة الدفاع للتكنولوجيا والجودة أمس الثلاثاء، في خطوة لتعزيز الدفاع البحري وسط التهديدات العسكرية المتطورة لكوريا الشمالية.

وتم اختبار إطلاق الطوربيد "تايغر شارك" من غواصة في البحر الشرقي يوم 9 مايو، بعد نجاح اختبار سابق في مارس، وفقا للوكالة الدفاعية.

وباستخدام الغواصة "جانغ بوغو-3"، التي تزن 3,000 طن كمنصة إطلاق، تم تصميم الاختبار للتحقق من عمل الطوربيد، الذي تم تطويره في العام 2019، على النحو المنشود، خلال المرحلة الأولى من إنتاجه الضخم.

وتسعى كوريا الجنوبية جاهدة إلى تعزيز قدراتها الأمنية البحرية، حيث تعمل كوريا الشمالية على تطوير الصواريخ الباليستية التي تُطلق من الغواصات، والتي من المحتمل أن تكون قادرة على حمل وإيصال الرؤوس الحربية النووية.

وفي 7 مايو، أطلقت كوريا الشمالية ما يبدو أنه كان صاروخا باليستيا من غواصة في المياه الواقعة قبالة الساحل الشرقي.

وقال "جانغ بونغ-كي"، الذي يرأس مركز الوكالة لأنظمة الأسلحة الموجهة: "هذا الاختبار يعني الكثير، لأنه أكد جودة الطوربيد ذي الوزن الثقيل الموجه بالأسلاك، والمصنوع بالتقنيات المحلية".

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