واشنطن ترفع مجموعة من العقوبات عن كوبا

المصدر: (واشنطن - أ.ف.ب )

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أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن رفع مجموعة من القيود المفروضة على كوبا، لاسيما في مجال الهجرة والتحويلات المالية والرحلات الجوية. وصدر الإعلان الذي رحبت به الحكومة الكوبية على الفور باعتباره «خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح»، غير أنها تبقى «محدودة النطاق»، نتيجة مراجعة للسياسة الأمريكية حيال النظام الكوبي باشرها الرئيس جو بايدن.

وأعلنت الخارجية الأمريكية أن الإدارة ستعيد العمل ببرنامج معلّق منذ بضع سنوات، يسهّل إجراءات الهجرة إلى الولايات المتّحدة لأفراد من العائلة نفسها، ووعدت بزيادة قدرة دبلوماسييها في هافانا على معالجة طلبات تأشيرات السفر إلى الولايات المتحدة. كذلك تعتزم إلغاء الحدّ الأقصى المفروض على التحويلات المالية إلى كوبا والبالغ حالياً ألف دولار كل ثلاثة أشهر لكل مرسل/‏‏‏مستلم، وستسمح بإرسال أموال خارج إطار العائلة. ووفق البيان الأمريكي، ستسمح واشنطن أيضاً بزيادة عدد الرحلات الجوية بين الولايات المتحدة وكوبا، مع السماح بتسيير رحلات إلى مدن أخرى غير هافانا.

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