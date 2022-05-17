روسيا تعلن استسلام 265 جندياً أوكرانياً في آزوفستال

المصدر: وكالات

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء أن 265 جندياً أوكرانياً، بينهم عشرات الجرحى، استسلموا في مصنع آزوفستال للصلب، آخر جيب للمقاومة الأوكرانية في مدينة ماريوبول.

وقالت الوزارة "على مدى الساعات الـ24 الماضية، ألقى 265 مسلحا أسلحتهم واستسلموا، بينهم 51 ممن أصيبوا بجروح بالغة"، مضيفة أن الأشخاص الذين يحتاجون إلى عناية طبية نقلوا إلى مستشفى في بلدة نوفوازوفسك.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن صواريخاً بحرية طويلة المدى وعالية الدقة من طراز "كاليبر" دمرت مستودعات لأسلحة أجنبية ومعدات عسكرية أمريكية وأوروبية، بالقرب من محطة ستاريشي للسكك الحديدية بمنطقة لفيف.

كما أصابت صواريخ جوية تابعة للقوات الجوية الروسية موقعين للقيادة ومركز اتصالات، بما في ذلك اللواء الآلي 30 في منطقة باخموط، و28 منطقة تجمع عسكرية، ومستودعين للقوات المسلحة الأوكرانية.

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