بيع كل دمى باربي إليزابيث الثانية في غضون 3 ثوان

المصدر: البيان

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أعلنت شبكة المحالات التجارية البريطانية "جون لويس" أن حزمة دمى "باربي" للملكة إليزابيث الثانية بيعت بالكامل في غضون ثوان معدودات.

وأكدت جون لويس، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "الغارديان"، أنه تم بيع جميع الدمى بقيمة 95 جنيها استرلينيا لكل واحدة منها في غضون ثلاث ثوان فقط منذ طرحها للبيع.

وتم إنتاج هذه الدمى بمناسبة الذكرى الـ 70 لتولي إليزابيث الثانية العرش البريطاني.

وأشارت "الغارديان" إلى أن الكثير من الباعة في موقع "إيباي" يأملون حاليا في بيع هذه الدمى بسعر يتجاوز قيمتها الأصلية بضعفين على الأقل.

في الوقت نفسه، لوحت شركة Mattel، التي تنتج "باربي" إلى إمكانية إنتاج المزيد من هذه الدمى قبل بدء الاحتفالات الرسمية بمناسبة ذكرى بدء عهد حكم الملكة إليزابيث الشهر القادم.

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