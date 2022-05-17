رئيس غينيا بيساو يحلّ البرلمان

المصدر: أ ف ب

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قرر رئيس غينيا بيسار عمر سيسوكو إمبالو أمس الاثنين حل البرلمان وأعلن إجراء انتخابات برلمانية مبكرة بحلول نهاية العام لوضع حد لأزمة سياسية مستمرة.

يشهد البلد الواقع بغرب إفريقيا منذ أشهر توترا بين البرلمان والرئاسة.

وأشار إمبالو إلى "خلافات مستمرة ولا يمكن تسويتها" مع البرلمان.

وقال إن "هذه الأزمة السياسية استنفدت رأسمال الثقة بين المؤسسات السيادية".

أضاف "بعد الاستماع لرئيس مجلس الشعب الوطني (البرلمان) والأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان ومجلس الدولة، اتخذت قرارا بحل مجلس الشعب الوطني ... وتقديم موعد الانتخابات التشريعية".

وتابع "قررت إعادة الكلمة للغينيين كي يتمكنوا هذا العام من اختيار البرلمان الذي يشاؤونه".

تعاني المستعمرة البرتغالية السابقة البالغ عدد سكانها قرابة مليون نسمة، من عدم الاستقرار. وشهدت أربعة انقلابات عسكرية منذ 1974 كان آخرها في 2012.

وقتل 11 شخصا في فبراير في أعمال عنف اعتبرت محاولة انقلاب.

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