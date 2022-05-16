إليزابيث بورن تصبح ثاني امرأة تتولى منصب رئيس وزراء فرنسا

المصدر: د ب ا

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عين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين وزيرة العمل السابقة إليزابيث بورن رئيسة للوزراء، لتصبح ثاني امرأة تتولى المنصب.

وتتولى بورن / 61 عاما/ وهي تكنوقراط كانت من قبل مقربة من الحزب الاشتراكي رئاسة الوزراء خلفا لجان كاستكس.

وكان ماكرون عينها وزيرة للنقل في عام 2017 وخدمت كوزيرة العمل بين عامي 2019 و2020. وقبل هذا، كانت بورن رئيسة لشبكة (آر إيه تي بي) للنقل العام في باريس.

وستكلف بورن في الأساس بأن تضمن أن كل القرارات الحكومية تتوافق مع أهداف فرنسا بشأن خفض الانبعاثات، بعد سنوات من فشل باريس في تحقيق أهدافها، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

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