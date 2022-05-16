السويد تعتزم طلب الانضمام إلى حلف الأطلسي

المصدر: ا ف ب

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أعلنت رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسن الإثنين أن بلادها ستطلب الانضمام الى حلف شمال الاطلسي متحدثة عن "حقبة" جديدة لهذا البلد الإسكندنافي.

وقالت خلال مؤتمر صحافي إن "الحكومة قررت إبلاغ حلف شمال الأطلسي برغبة السويد في أن تصبح عضوا في الحلف".

وأضافت "نخرج من حقبة لندخل حقبة جديدة" مشيرة الى ان السفير السويدي لدى حلف الأطلسي سيقدم "بعد قليل" ترشيح ستوكهولم.

سبق أن أعلنت السويد وفنلندا رغبتهما في تقديم ترشيحيهما في الوقت نفسه.

وقالت رئيسة الحكومة السويدية الاشتراكية-الديموقراطية "نتوقع ألا يستغرق (الانضمام) أكثر من سنة" مع المصادقة اللازمة من قبل الاعضاء الـ 30 في الحلف.

كان هذا الاعلان متوقعا بعد التغير التاريخي في موقف الحزب الحاكم الأحد لتأييد الانضمام وضمان غالبية واسعة في البرلمان.

وتشكل هذه الانعطافة بالنسبة لهلسنكي وستوكهولم، وهما دولتان لم تنضما أبدًا إلى الحلف حتى في ذروة الحرب الباردة، نتيجة مباشرة للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين أن انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي لن يشكل "تهديدا" في ذاته، لكن موسكو سترد على عمليات الانتشار العسكري.

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