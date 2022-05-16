سقوط حافلة ركاب في واد بالبيرو يودي بحياة 11 شخصاً

المصدر: أ ف ب

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قضى 11 شخصا، بينهم طفلان، وأصيب 34 جراء سقوط حافلة ركاب في واد في البيرو، وفق ما أعلنت السلطات أمس الأحد.

وذكر جهاز الدفاع المدني أن الحادث وقع مساء السبت جراء سقوط حافلة لمسافة مئة متر في واد في منطقة أنكاش الواقعة إلى الشمال من ليما.

كانت الحافلة متّجهة إلى ليما من منطقة لا ليبرتاد الشمالية على طريق تايابامبا السريع.

وجاء في بيان الدفاع المدني "سجّلنا 34 جريحا و11 قتيلا بعد حادثة في منطقة أنكاش".

وعمل عناصر الشرطة وسكان حتى صباح الأحد لمحاولة انتشال الجثث من حطام الحافلة.

ونُقل المصابون إلى مستشفى إقليمي في منطقة سيهواس.

وقالت السلطات إنها تجري تحقيقا لكشف أسباب الحادث.

وحوادث المرور كثيرة في البيرو وغالبيتها من جراء السرعة وسوء أحوال الطرق وغياب الإشارات المرورية وتراخي السلطات في تطبيق القوانين.

في فبراير قضى 20 شخصا في حادث سقوط حافلة في واد في تايابامبا.

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