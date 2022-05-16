مقتل شخص وإصابة 4 بجروح بإطلاق نار في كنيسة بكاليفورنيا

المصدر: وكالات

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قالت السلطات إن عدة أشخاص تعرضوا لإطلاق نار في كنيسة بمنطقة لاجونا وودز في جنوب كاليفورنيا، مضيفة أن شخصا واحدا اعتُقل فيما يتعلق بالواقعة.

وقال مكتب رئيس مقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا على تويتر "المسؤولون يتحركون بناء على تقارير عن إطلاق نار على كنيسة في.. لاجونا وودز. أُطلق النار على العديد من الضحايا. لقد احتجزنا شخصا وصادرنا سلاحا ربما استُخدم (في الهجوم)".

وتقع بلدة لاجونا وودز في جنوب ولاية كاليفورنيا ويبلغ عدد سكانها نحو 16 ألف نسمة.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن شخصاً قُتل وأصيب أربعة آخرون بجروح "خطرة"، وفق ما أعلنت إدارة مقاطعة أورنج.

وأكدت إدارة المقاطعة على تويتر أن شخصا "فارق الحياة في مكان الواقعة"، مشيرة إلى إصابة أربعة ضحايا آخرين بـ"بجروح خطيرة".

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