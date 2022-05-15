فنلندا تطلب عضوية «الناتو» والسويد تقترب

المصدر: كييف - أ ف ب

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تواصل دول حلف الناتو دعمها العسكري لأوكرانيا في مواجهة روسيا، وأعلنت فنلندا اليوم، ترشّحها «التاريخي» لعضوية الحلف، فيما تقترب السويد من الخطوة ذاتها، في حين تسعى القوات الروسية إلى تحقيق تقدم في منطقة دونباس الاستراتيجية، الخاضعة جزئياً منذ عام 2014، لسيطرة مقاتلين انفصاليين موالين لروسيا، والتي جعلتها موسكو هدفها الرئيس منذ أن سحبت قواتها من محيط كييف في نهاية مارس.

في ختام اجتماع لوزراء خارجية دول «الناتو»، أكدت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربروك، أن دول الحلف، وبشكل إفرادي، لن تتوقف عن بذل الجهود «خصوصاً على صعيد المساعدة العسكرية» لأوكرانيا.

وبعد عقود من النأي بالنفس عن التحالفات العسكرية، أعلنت فنلندا اليوم، الأحد، أنها ستتقدم بطلب رسمي للانضمام إلى الحلف، فيما وافق الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم في السويد، على ترشّح البلاد لعضوية الحلف، الأمر الذي يمهد لتقديم الحكومة طلب انضمام، تزامناً مع فنلندا.

ولاحقاً، اعتبرت رئيسة الوزراء السويدية، أن الترشح مع فنلندا لعضوية الحلف، هو «الأفضل بالنسبة إلى السويد». وصرح الرئيس الفنلندي، ساولي نينيستو، معلناً في هلسنكي قرار السلطة التنفيذية الفنلندية طلب الانضمام «إنه يوم تاريخي وبداية حقبة جديدة».

ولفنلندا وروسيا حدود مشتركة بطول 1300 كلم. وكان نينيستو أبلغ السبت، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالقرار الذي وصفه الأخير بأنه «خطأ». وسبق أن حذّرت موسكو من ردود انتقامية «عسكرية-تقنية»، من دون أن توضّح ماهيتها، وهي علّقت ليل الجمعة-السبت، مد فنلندا بالكهرباء.

وأكد الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، اليوم، أن الحلف مستعد لتعزيز «الضمانات الأمنية» للبلدين. وأعرب عن «ثقته» بالتوصل إلى تسوية مع تركيا، حول انضمام الدولتين، بعدما أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، معارضته للمسألة.

ميدانياً، دمّرت أربعة صواريخ روسية، منشآت عسكرية في غربي أوكرانيا، بمنطقة يافوريف القريبة من الحدود البولندية، من دون أن توقع ضحايا، وفق ما أعلن حاكم منطقة لفيف مكسيم كوزيتسكي عبر تلغرام. في المقابل، دمّرت القوات الأوكرانية صاروخين روسيين من نوع كروز في أجواء لفيف، وفق حاكم المنطقة.

وأعلنت موسكو أنها استهدفت بصواريخ «عالية الدقة» خلال الليل مركزي قيادة أوكرانيين وأربعة مستودعات ذخيرة مدفعية بالقرب من زابوريجيا وباراسكوفيفكا وكونستانتينوفكا ونوفوميكايلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من طرف واحد، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم.

ودمرت القوات الجوية الروسية قاذفتي صواريخ من طراز إس-300 ونظام رادار في منطقة سومي، وفق الوزارة التي أضافت أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 15 طائرة مسيرة أوكرانية في منطقتي دونيتسك ولوغانسك.

وقالت الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن التقى خلال اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف الأطلسي في برلين نظيره الأوكراني دميترو كوليبا وناقشا آخر المساعدات الأمنية الأمريكية. وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس أن بلينكن «شدد على التزام الولايات المتحدة الراسخ بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها».

ورحّب كوليبا بتسجيل «سابقة» بعد قرار المانيا إمداد كييف بالاسلحة الثقيلة، وذلك في فيديو بثه في حسابه على فيسبوك. وقال كوليبا «في اليوم الذي وصلت فيه إلى برلين كان هناك تدريب للقوات الأوكرانية على استعمال المدفعية الألمانية الذاتية الدفع من عيار 155 ملم» وذلك في ختام زيارة استمرت أربعة أيام.

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