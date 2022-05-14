خلل تقني يتسبب في استقالة حكومة فرنسا بالخطأ

المصدر: البيان

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تسبب خلل تقني في إعلان الحكومة الفرنسية استقالتها، اليوم، عن طريق الخطأ.

وتم تدارك الخطأ بعد بضع دقائق من نشره الاستقالة في بيان عبر موقع الحكومة على الإنترنت، حسبما أفاد موقع «هسبريس» الإخباري.

وجاء في الرسالة المنشورة بالخطأ أن «رئيس الوزراء جان كاستكس قدَّم استقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون».

وأوضح مقر الحكومة في قصر ماتينيون أن إصدار البيان جاء بسبب خطأ نتيجة معالجة إلكترونية ما كان ينبغي أن تحدث.

وتنتظر فرنسا استقالة وشيكة للحكومة إذ يتوقع الإعلان عن اسم رئيس الوزراء المقبل.

وبدأت ولاية ماكرون الثانية رسمياً اليوم، لكن استقالة الحكومة وتشكيل الحكومة الجديدة تأخرا عدة أيام.

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