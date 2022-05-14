كامالا هاريس: تحت قيادة خليفة تعزّز الأمن والازدهار للشعبين الأمريكي والإماراتي

المصدر: وام

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أعربت نائبة رئيس الولايات المتحدة كامالا هاريس، عن تعازيها لدولة الإمارات، بوفاة المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

وقالت نائبة الرئيس الأمريكي في بيان "أتقدم أنا وزوجي بتعازينا في وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، معبرين عن تعاطفنا مع عائلته والشعب الإماراتي خلال حدادهم".

وأضافت: "تحت قيادته تعزز الأمن والازدهار للشعبين الأمريكي والإماراتي"، معربة عن امتنان الإدارة الأمريكية لعمل البلدين معا عبر إداراتهما المختلفة والمتعددة.

وأكدت نائبة الرئيس الأمريكي في بيانها عزم الإدارة الأمريكية مواصلة تعزيز الشراكة بين البلدين، لافتة إلى إمكانية رؤية إرث هذه الشراكة في الروابط العميقة التي تربط بين البلدين.

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