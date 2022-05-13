روسيا تقصف منشآت إنتاج ومصفاة لتكرير النفط في أوكرانيا

المصدر: وكالات

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة أن قواتها قصفت مصفاة نفط كريمنشوك بوسط أوكرانيا مما أدى إلى تدمير طاقتها الإنتاجية وخزانات الوقود بها.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، إن القوات المسلحة الروسية دمرت بأسلحة بحرية وجوية بعيدة المدى عالية الدقة منتشرة على المشارف الشمالية لمدينة "كريمنتشوغ"، بمنطقة بولتافا، منشآت إنتاج ومصفاة لتكرير النفط وخزانات للبنزين ووقود الديزل كانت تستخدم لتزويد المعدات العسكرية للقوات الأوكرانية بالوقود.

وأضاف أن القوات الروسية أسقطت طائرة أوكرانية من طراز إس.يو-27 في منطقة خاركيف.

وتم اعتراض صاروخين أوكرانيين من نظام إطلاق الصواريخ المتعدد "سميرتش" فوق قرية "توبولسكويه".

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