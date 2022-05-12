بايدن يتعثر أثناء صعوده درج طائرة.. فيديو

المصدر: البيان

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تعثر الرئيس الأمريكي جو بايدن، مرة أخرى، خلال صعوده إلى الطائرة في قاعدة أندروز الجوية قبل أن يتوجه إلى إلينوي.

وفقد الرئيس الأمريكي توازنه لثواني خلال صعوده درجا ليقل الطائرة التي كانت ستنقله إلى إلينوي.

وسافر بايدن إلى إلينوي ليناقش مع المزارعين مشكلة ارتفاع أسعار الغذاء العالمية، وفق "سبوتنيك.

وهذه ليست الحادثة الأولى من نوعها، التي تتعلق بالرئيس، فخلال سفره إلى أتلانتا، تعثر ثلاث مرات على الممشى، وفي المرة الأخيرة سقط على ركبته.

يذكر أن بايدن، الذي سيبلغ الثمانين من عمره هذا العام، هو أكبر رئيس للولايات المتحدة في التاريخ، وقد أدت زلاته المتكررة والأوقات التي يفقد فيها تركيزه إلى التشكيك بصحته.

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