زعيم كوريا الشمالية يرتدي الكمامة لأول مرة

المصدر: أ ف ب

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ارتدى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الكمامة لأول مرة بعد تسجيل بلاده لأول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت كوريا الشمالية أولى الإصابات بكوفيد على أراضيها الخميس وأعلنت حالة "طوارئ خطيرة" بينما ظهر زعيمها كيم جونغ أون واضعا كمامة لأول مرة ليصدر أمرا بفرض تدابير إغلاق على مستوى البلاد.

بعد ساعات على الإعلان المفاجئ الذي كان أول إقرار من الدولة المعزولة بتسجيلها إصابات بكوفيد، قال الجيش الكوري الجنوبي إنه رصد إطلاق ثلاث صواريخ بالستية قصيرة المدى من قرب بيونغ يانغ.

وجاءت عملية الإطلاق، وهي واحدة من أكثر من عشرة اختبارات للأسلحة هذا العام قامت بها الدولة المسلحة نوويا رغم العقوبات المفروضة عليها، بعد وقت قصير من تحذير واشنطن من أن نظام كيم قد يختبر سلاحا نوويا في أي لحظة، إذ تشير صور ملتقطة بواسطة الأقمار الصناعية إلى وجود نشاط جديد في المواقع النووية.

وقالت ادارة الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول ان اطلاق الصواريخ يشكل جزءا من "استفزاز دائم يقوم على اطلاق صواريخ بالستية رغم انتشار فيروس كورونا".

وأعلنت كوريا الشمالية في وقت سابق الخميس أنها انتقلت إلى "نظام أقصى درجات الوقاية الوبائية الطارئة" بعدما ثبتت إصابة مرضى عانوا من الحمى بالمتحورة أوميكرون.

وأشرف كيم الذي ظهر على التلفزيون الرسمي واضعا كمامة لأول مرة، على اجتماع طارئ للمكتب السياسي لمناقشة تفشي الفيروس و"دعا كل مدن البلاد وكل مقاطعاتها إلى فرض إجراءات حجر صارمة على أراضيها".

وأكد كيم خلال الاجتماع أن الهدف هو "معالجة الإصابات للقضاء على جذور (الجائحة) في أقصر فترة زمنية ممكنة"، وفق ما أفادت الوكالة الرسمية الكورية الشمالية، دون تحديد عدد الإصابات التي تم اكتشافها.

ويشير خبراء إلى أن البنى التحتية الصحية الكورية الشمالية المتقادمة ستواجه صعوبة في التعامل مع أي تفش واسع للفيروس، بينما يعتقد أن سكانها البالغ عددهم 24 مليونا لم يتلقوا اللقاحات.

وأشار الاستاذ في جامعة الدراسات الكورية الشمالية يانغ مو-جين إلى أن كوريا الشمالية سعت عبر إجراء الاختبار الصاروخي مباشرة بعد تأكيدها إصابات كوفيد ببعث رسالة مفادها أن "لا علاقة بين السيطرة على الفيروس ومضيها قدما في دفاعها الوطني".

وأضاف "من المنطقي الآن افتراض بأنها قد تجري اختبارا نوويا بضوء أخضر من كيم جونغ أون في أي لحظة".

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