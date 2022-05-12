القبض على عصابة لتهريب البشر في 5 دول أوروبية

المصدر: وكالات

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أعلن وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر، اليوم الخميس، أنه تم إلقاء القبض على أكثر من 200 مشتبه فيه ضمن عصابة لتهريب البشر بخمس دول أوروبية.

قال الوزير إن السلطات في النمسا والمجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك ورومانيا ألقت القبض على 205 أشخاص بعصابة جريمة منظمة، متخصصة في تهريب اللاجئين السوريين بصورة أساسية إلى ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا.

ويعتقد أنه تم نقل أكثر من 36 ألفاً و100 شخص عبر الحدود منذ بداية العام الماضي، حيث تعد فيينا مركزاً للعملية.

ويتردد أن العصابة حصلت على أكثر من 152 مليون يورو (158 مليون دولار). وتم اعتقال قائد العصابة، وهو روماني (28 عاماً) في الرابع من مايو الماضي.

وعثرت الشرطة النمساوية على عدد من الورش داخل فيينا وحولها، حيث تم تحويل مركبات لنقل المهاجرين، وقامت بمصادرة نحو 80 مركبة.

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