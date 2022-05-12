الكرملين: انضمام فنلندا إلى الناتو يمثّل تهديدا "مؤكدا" لروسيا

المصدر: أ ف ب

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اعتبر الكرملين اليوم الخميس أن انضمام فنلندا المجاورة إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) سيمثّل "بالتأكيد" تهديدا لروسيا، بعدما أيّدت القيادة في هلسنكي تقديم طلب للترشح إلى عضوية الحلف العسكري الغربي.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين إن "توسيع الناتو واقتراب الحلف من حدودنا لا يجعل العالم وقارتنا أكثر استقرارا وأمنا".

وفي ردّه على سؤال عمّا إذا كانت موسكو ترى في الخطوة تهديدا، قال "بالتأكيد".

وأضاف "سيتوقف كل شيء على كيفية سير هذه العملية، وإلى أي حد ستتحرّك البنى التحتية العسكرية باتّجاه حدودنا".

وتتشارك فنلندا حدودا يبلغ طولها 1300 كلم مع روسيا.

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