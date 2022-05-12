رئيس ورئيسة وزراء فنلندا يعلنان دعمهما للانضمام لحلف الناتو

المصدر: أ ف ب

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أعرب الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو ورئيسة الوزراء سانا مارين الخميس عن تأييدهما لانضمام بلدهما إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقالا في بيان مشترك إن "عضوية الناتو ستعزز أمن فنلندا. وبانضمامها إلى الناتو، ستزيد فنلندا من قوة التحالف الدفاعي برمته. على فنلندا التقدّم بطلب للانضمام إلى الناتو من دون تأخير".

وأضاف البيان أن لجنة خاصة ستعلن قرار فنلندا الرسمي بشأن مسألة تقديم ترشيحها لعضوية الناتو الأحد.

وكان من المتوقع أن يعلن الرئيس ورئيسة الوزراء عن موقف إيجابي من الانضمام للناتو.

وقال نينيستو للصحافيين الأربعاء إن "الانضمام إلى الناتو لن يكون ضد أحد"، وسط تحذيرات روسية من عواقب سعي هلسنكي للانضمام إلى التحالف العسكري الغربي.

وأكد أن ردّه على روسيا سيكون "أنتم تسببتم بذلك".

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