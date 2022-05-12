تحطم طائرة على متنها 11 شخصاً في الكاميرون

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت وزارة النقل الكاميرونية أن طائرة تقلّ 11 شخصاً تحطّمت أمس الأربعاء في غابة بوسط البلاد.

وقالت الوزارة في بيان إنّ المراقبين الجويين "فقدوا الاتصال بالطائرة"، التي تم تحديد موقعها لاحقاً في غابة بالقرب من منطقة نانغا إيبوكو، على بُعد نحو 150 كيلومتراً شمال شرق العاصمة ياوندي.

وأكد مسؤول في الوزارة طلب عدم كشف هويته "تحطّم" الطائرة، مشيراً إلى أنّ رجال الإنقاذ "يحاولون معرفة إن كان بالإمكان إنقاذ أحد من ركابها".

وأفادت مصادر رسمية لوكالة فرانس برس أنّ الطائرة مستأجرة من قبل شركة الكاميرون لنقل النفط "كوتكو"، التي تعمل على صيانة خط أنابيب للموارد الهيدروكربونية يمتد بين الكاميرون وتشاد المجاورة.

وأشارت الوزارة في بيانها الى أن الطائرة التي لم يتم الكشف عن نوعها وطرازها أقلعت من مطار ياوندي-نسيمالين باتجاه بيلابو في شرق البلاد.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز