روسيا تفرض عقوبات على شركات طاقة غربية

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

فرضت روسيا أمس الأربعاء عقوبات على أكثر من 30 شركة للطاقة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وسنغافورة ردا على العقوبات الغربية عليها بعد بد عمليتها العسكرية في أوكرانيا، وفق مرسوم صدر أمس الأربعاء.

وتضم قائمة العقوبات الروسية 31 شركة ينتمي معظمها إلى مجموعة "غازبروم ألمانيا" التابعة لعملاق الطاقة الروسي غازبروم.

وكانت ألمانيا قد أعلنت في ابريل سيطرتها على الفرع الألماني من غازبروم.

وطالت العقوبات أيضا شركة "يوروبول غاز" البولندية المالكة للقسم البولندي من خط أنابيب الغاز يامال-أوروبا.

وتشمل العقوبات حظر دخول سفن مرتبطة بهذه الشركات الموانئ الروسية إضافة الى منع أي تعامل معها.

وقالت وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية أمس الأربعاء إن الحكومة "تتخذ الترتيبات اللازمة وتستعد لسيناريوهات مختلفة".

وأضافت "الفريق الذي يتولى إدارة أزمة الغاز يراقب الوضع عن كثب"، مشيرة الى أن "سلامة المخزون مضمونة حاليا، وتتم مراقبته باستمرار".

وراوحت العقوبات الغربية غير المسبوقة المفروضة على موسكو بين تجميد الأصول وحظر تصدير منتجات استراتيجية مثل أشباه الموصلات إضافة الى عقوبات مالية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز