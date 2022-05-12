تخفيف قيود وضع الكمّامات في أوروبا واليابان

المصدر: عواصم - وكالات

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فيما أعادت الصين جزئياً بعض قيود «كورونا» لمواجهة تفشٍ جديد، بدأت سلطات الاتحاد الأوروبي المختصة في تخفيف تدابيرها لمكافحة كورونا في مجال النقل الجوي. وتم تخفيف قيود ارتداء الكمامات في بلدان أخرى تماشياً مع التقدم في عمليات التطعيم، وانخفاض عدد الإصابات. ورفعت الولايات المتحدة قيود ارتداء الكمامة الإلزامي، كما لم يعد استخدام الكمامات مطلوباً في بريطانيا وفرنسا.

وأعلنت وكالة سلامة الطيران الأوروبية (إي ايه إس ايه) وهيئة الصحة التابعة للاتحاد الأوروبي (إي سي دي سي) أمس، أن تخفيف التدابير يتضمن إلغاء التوصية الخاصة بالارتداء الإجباري للكمامات الطبية في المطارات وعلى متن الطائرات اعتباراً من الاثنين المقبل.

من جانبه، قال باتريك كي رئيس وكالة سلامة الطيران إن هذا الأمر يمثل بالنسبة للركاب وأطقم الطائرات خطوة كبيرة نحو عودة حركة النقل الجوي إلى طبيعتها. وفي الوقت نفسه، أكدت الهيئتان أن ارتداء كمامة يعد من أفضل تدابير الحماية في مواجهة انتقال الفيروس.

وفي طوكيو أعلن كبير أمناء الحكومة اليابانية أن ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة ليس ضرورياً إذا تم الحفاظ على التباعد الاجتماعي، وذلك مع اقتراب فصل الصيف الذي يزيد خطر الإصابة بضربة الشمس. ونقلت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء عن كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو القول إن الحكومة سوف تواصل مراجعة تدابير مكافحة كورونا والتشاور مع الخبراء الطبيين.

وأعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن أن بلادها ستفتح حدودها بالكامل أمام العالم اعتباراً من 31 يوليو، أي قبل شهرين من الموعد المتوقع. وأغلقت البلاد حدودها أمام جميع المسافرين تقريباً في مارس 2020. أعلنت نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية كريستيانه هوفمان أمس، حل فريق أزمة كورونا لتنسيق التطعيمات ضد الفيروس على مستوى ألمانيا. وأوضحت هوفمان أن هناك في الوقت الحالي موقفاً مختلفاً تماماً فيما يتعلق بالإصابات والتطعيمات، مشيرة إلى أن مهام الفريق ستتم معالجتها في هياكل العمل المعتادة للحكومة الألمانية.

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