رئيس وزراء سريلانكا المستقيل تحت الحماية

المصدر: سريلانكا - رويترز

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قال وزير الدفاع السريلانكي أمس، إنه تم نقل رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا إلى قاعدة جوية من أجل حمايته بعد يومين من تقديمه استقالته في أعقاب أعمال عنف تستهدف أسرته.

ويلقي سريلانكيون اللوم على أسرة راجاباكسا في الانهيار الاقتصادي الذي ترك البلاد باحتياطيات لا تتجاوز 50 مليون دولار وعطل أغلب الواردات وتسبب في نقص شديد في الغذاء والوقود والدواء وسلع أساسية أخرى، ما أثار احتجاجات. وقال كمال جوناراتني وزير الدفاع في مؤتمر صحافي «رئيس الوزراء نُقل إلى قاعدة ترينكومالي الجوية لاعتبارات أمنية»، مشيراً للقاعدة الواقعة على الساحل الشمالي الشرقي.

وأضاف «سيظل هناك خلال الأيام المقبلة وعندما تعود الأوضاع لطبيعتها يمكنه المغادرة إلى المكان الذي يختاره». وجاءت هذه الخطوة بعدما أضرم محتجون النار في متحف مخصص لوالد الرئيس جوتابايا راجاباكسا وشقيقه ماهيندا في معقل العائلة في الجنوب هذا الأسبوع وتركوا المبنى مدمراً ونُهبت محتوياته أو تحطمت. وجاب أفراد من الجيش والشرطة الشوارع في مدينة ويراكيتيا الجنوبية موطن عائلة راجاباكسا، حيث أغلقت المتاجر والشركات بسبب حظر تجول من المقرر أن يستمر حتى صباح اليوم. ومع نشر الجيش لإقرار السلم العام صدرت توجيهات للقوات بإطلاق النار على أي شخص يقوم بتدمير الممتلكات العامة أو التهديد بالقتل، وقام جنود في عربات مدرعة بدوريات في شوارع كولومبو. ويراكيتيا

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