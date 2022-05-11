كوريا الجنوبية تغري جارتها الشمالية بالمال للتخلي عن سلاحها النووي

المصدر: البيان

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دعا الرئيس الجديد لكوريا الجنوبية يون سوك-يول جارته الشمالية إلى نزع سلاحها النووي مقابل مساعدات اقتصادية ضخمة، وذلك في خطاب القسم الدستوري أمس الثلاثاء، معتبرا أن صواريخ بيونغ يانغ تهديد للأمن الإقليمي والدولي، وفق "مونت كارلو".

تسلم يون (61 عاما)، الذي باشر مهامه في غرفة محصنة تحت الأرض بإحاطة أمنية حول كوريا الشمالية، سدة الرئاسة في وقت تشهد العلاقات مع الشمال توترات شديدة مع إجراء بيونغ يانغ 15 تجربة على أسلحة منذ يناير بينها تجربتين صاروخيتين الأسبوع الماضي.

وأعلن يون، المدعي العام السابق، الذي حقق فوزا بهامش ضئيل في انتخابات مارس، في خطاب القسم إنه مستعد لإرسال مساعدات اقتصادية قادرة على إحداث تغيير، إلى الشمال في حال تخلت بيونغ يانغ أولا عن أسلحتها النووية.

وقال "في حال شرعت كوريا الشمالية بصدق في عملية نزع السلاح النووي، نكون على استعداد للعمل مع المجتمع الدولي لتقديم خطة جريئة من شأنها تعزيز اقتصاد كوريا الشمالية بشكل كبير وتحسين نوعية الحياة لشعبها".

اتبع سلفه مون جاي-إن سياسة الحوار مع بيونغ يانغ، وتوسط في عقد قمم بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب. لكن المحادثات انهارت في 2019 وتوقفت الدبلوماسية منذ ذلك الحين.

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