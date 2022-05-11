ماذا قال رئيس كوريا الجنوبية السابق مون في وداع "البيت الأزرق"؟

المصدر: يونهاب

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قال الرئيس الكوري الجنوبي السابق مون جيه-إن أمس الثلاثاء في الطريق إلى منزله الخاص لمؤيديه إنني كنت رئيسا سعيدا حتى اللحظة الأخيرة بفضلكم.

وأكمل مون فترة ولايته البالغة 5 سنوات في منتصف ليل يوم الاثنين، وبدأ الرئيس الجديد يون سيوك-يول رئاسته أمس.

وتوجه مون وزوجته كيم جونغ-سوك عبر القطار فائق السرعة إلى منزلهما الخاص في مدينة يانغسان بعد حضورهما حفل تنصيب يون أمس.

وأفاد مون أمام حوالي ألف من مؤيديه الذين انتظروه في محطة سيئول للقطار لوداعه، قائلا "كان حفل وداعي جميل للغاية يوم أول أمس الاثنين، شكرا لكم جميعا، وكان يشير إلى حفل الوداع الذي تجمع فيه عديد من المؤيدين أمام البيت الأزرق لوداعه عند مغادرته وزوجته البيت الأزرق في الساعة السادسة مساء يوم الاثنين.

وصرح الرئيس السابق بأن ذلك لم يكن حدثا رسميا ولم يخطط له البيت الأزرق، لكن العديد من المواطنين الذين ينتظرون لوداعه، أعدوا حفل تقاعد مؤثر للغاية، وأضاف متسائلا، "من بين الرؤساء السابقين كان يمكن أن يكون له مثل هذه النهاية الجميلة؟.

وقال إن "سأعود اليوم إلى منزلي الخاص في قرية ريفية بمدينة يانغسان الواقعة على بعد 420 كيلومترا جنوب سيئول كما وعدت عندما أصبحت رئيسا، مؤكدا أنه قد تحرر وأصبح شخصا حرا، وقال "لا تحزنوا لأنني أتقاعد وأعود إلى القرية الريفية".

وتابع، قائلا "سأعتني بحيوانات أليفة وأقوم بالزراعة وأذهب إلى كنيسة كاثوليكية قريبة ومعبد تونغدوسا البوذي المجاور وأشرب الشاي الذي يقدمه راهب بوذي وأشرب شراب الأرز الكوري التقليدي المعروف باسمه ماكغولي مع سكان القرية، وأيضا أقرأ الكتب وأستمع إلى الموسيقى عندما يكون لدي وقت فراغي.

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