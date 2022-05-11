أزمة أوكرانيا.. دعوة فرنسية لمواصلة الحوار مع موسكو

المصدر: عواصم - وكالات

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قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان إنه من الضروري الحفاظ على قناة للحوار مع روسيا بشأن أوكرانيا، فيما عاد حوالي ثلثي سكان العاصمة الأوكرانية كييف إليها، لكن الحال مختلف في شرق أوكرانيا وكذلك في مصنع آزوفستال بمدينة ماريوبول الجنوبية الواقعة تحت السيطرة الروسية، حيث ما زال حوالي ألف مقاتل أوكراني محصّنين في قبو تحت الأرض. وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو للصحافيين «عاد حوالى ثلثي سكان العاصمة».

وقال لو دريان على قناة «بي إف إم تي في» إنه «من الضروري الحفاظ على قناة حوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. هذا بالضبط ما يحاول الرئيس (إيمانويل) ماكرون القيام به... بما في ذلك لأن زيلينسكي يطلب منه القيام بذلك». كما أعرب الوزير الفرنسي عن رأي مفاده أن الأعمال القتالية في أوكرانيا ستكون طويلة وصعبة، من دون استبعاد أنها يمكن أن تستمر لسنوات.

وأعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني ايرينا فيريشتشوك أمس، أن أكثر من ألف جندي أوكراني منهم مئات الجرحى لا يزالون داخل مصنع آزوفستال. وقالت «أكثر من ألف» جندي أوكراني لا يزالون داخل المصنع و«المئات منهم مصابون بجروح. هناك أشخاص يعانون من إصابات بالغة ويلزمهم إجلاء طارئ. الوضع يتدهور يومياً».

وناشد كبير الأساقفة في الكنيسة الأرثوذكسية بأوكرانيا الرئيس الروسي بالسماح للأشخاص المحاصرين في مصنع آزوفستال بالخروج. ودعا أونفري بوتين للسماح للمدنيين والمقاتلين وقوات الأمن المحاصرين بالمغادرة إلى منطقة تسيطر عليها أوكرانيا أو دولة ثالثة. ونقلت وسائل إعلام أوكرانية عن القائد السابق لكتيبة آزوف ماكسيم شورين القول إن الجهود الدبلوماسية جارية لإنقاذ المقاتلين.

حدود لوغانسك

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن قصف 407 نقاط تابعة للقوات الأوكرانية وتصفية ما يصل إلى 380 «قومياً متطرفاً». وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشينكوف إن القوات التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية، بدعم من القوات المسلّحة الروسية، استكملت السيطرة على منطقة بوباسنايا، واخترقت الدفاعات العميقة للقوات الأوكرانية ووصلت إلى الحدود الإدارية لجمهورية لوغانسك الشعبية. وفقاً لكوناشينكوف، نتيجة للهجوم، تم تصفية ما يصل إلى 120 قومياً متطرفاً وتدمير 13 مركبة مدرعة و12 مركبة عسكرية.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن كوناشينكوف قوله إنه تم إسقاط طائرة «سو - 25» أوكرانية خلال معركة جوية في منطقة خاركيف، كما تعرضت 16 منطقة تخزين للمعدات العسكرية الأوكرانية للقصف من قبل الطيران التكتيكي الروسي، بحسب الوزارة. وأضاف كوناشينكوف: «قوات الدفاع الجوي الروسية دمرت ثلاث طائرات بدون طيار أوكرانية خلال الليل في دونيتسك وأوديسا»، مؤكداً أنه تم اعتراض صاروخ «توتشكا - يو» أوكراني وصاروخ «سميرتش» فوق خارتسيسك في جمهورية دونيتسك الشعبية. تم إسقاط صاروخين آخرين من نظام «سميرش» لإطلاق الصواريخ المتعددة في منطقتي مالايا كاميشيفاخا وإزيوم في منطقة خاركوف».

وكتب سيرغي غايداي حاكم لوغانسك عبر تطبيق تيلغرام إن الجنود الأوكرانيين اضطروا للانسحاب من بوباسنا، ولكن الروس لم يتمكنوا من اختراق الدفاعات، فيما أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية أمس، أن الروس «يواصلون تحضير عمليات هجومية في منطقتَي ليمان وسيفيرودونيتسك» الواقعتين في دونباس (شرق)، مضيفةً أن عمليات القصف المدفعي والغارات الجوية تتواصل على مصنع آزوفستال. وأفاد حاكم منطقة لوغانسك (شرق) سيرغي غايداي عن «معارك كثيفة جداً تدور حول روبيغني وبيلوغوريفكا» الواقعتين ضمن نطاق منطقته. وفي بعض مناطق خاركيف ودنيبرو بشرق أوكرانيا، سُمع دوي صفارات الإنذار.

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