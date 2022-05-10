التهديد بتفجير قنبلة في حفل تنصيب رئيس كوريا الجنوبية الجديد

المصدر: يونهاب

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قال مسؤولون اليوم الثلاثاء إن الشرطة فتحت تحقيقا في منشور على الإنترنت يتحدث عن هجوم بقنبلة في حفل تنصيب الرئيس "يون سيوك-يول".

وكتب شخص مجهول الهوية منشورا على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "بوبيه دريم" (Bobaedream) ليل الاثنين، باحثا عن شريك لتفجير قنبلة يدوية في الحفل.

كما ذكر المشتبه به اسم "يون بونغ-كيل"، مناضل الاستقلال الوطني، الذي قتل مسؤولين يابانيين رفيعي المستوى عندما فجر قنبلة في أثناء استعمار اليابان لشبه الجزيرة الكورية.

وقالت الشرطة إنها تتعقب هوية صاحب المنشور، وستقوم قريبا بإحالة القضية إلى مركز الشرطة في المنطقة ذات الصلة.

ومن المقرر أن يؤدي "يون" اليمين الدستورية ليصبح الرئيس الجديد لكوريا الجنوبية في حفل التنصيب الرسمي المقرر في الساعة 11 صباحًا في ساحة الجمعية الوطنية.

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