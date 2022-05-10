ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار فندق في كوبا إلى 40 قتيلاً

المصدر: أ ف ب

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أعلنت السلطات الكوبية أمس الاثنين أنّ حصيلة الانفجار العرضي، الذي نجم عن تسرّب للغاز ودمّر الجمعة فندق ساراتوغا الفخم في هافانا ارتفعت إلى 40 قتيلاً.

وقالت وزارة الصحّة عصر أمس الاثنين إنّ الانفجار خلّف 40 قتيلاً، بينهم أربعة قاصرين وسائحة إسبانية، بالإضافة إلى 54 جريحاً، بينهم 18 لا يزالون في المستشفى.

وصباح الاثنين أعلنت وزارة الصحّة أنّ حصيلة الضحايا بلغت 35 قتيلاً بعد العثور على 4 جثث تعود لموظفين في الفندق.

وبحسب وكالة الأنباء الكوبية الرسمية، لا يزال هناك "12 أو 13 شخصاً" في عداد المفقودين.

وتتركّز عمليات البحث عن المفقودين في الطابق السفلي من المبنى.

ووقع الانفجار على ما يبدو بسبب تسرّب للغاز عندما كانت شاحنة صهريج تزوّد الفندق به، وقد دُمّرت أربع من طبقات المبنى الخمس.

وبحسب وزارة السياحة فإنّ 51 موظّفاً كانوا داخل الفندق حين وقع الانفجار.

وكان الفندق يخضع لترميم استعداداً لافتتاحه في 10 مايو بعد عامين على إغلاقه بسبب جائحة كوفيد.

وشُيّد المبنى العام 1880 ليحوي متاجر، وتحوّل فندقاً العام 1933 ثم مؤسسة فندقية فاخرة في 2005.

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