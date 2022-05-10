زيلينكسي يكرّم كلباً.. فيديو

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

منح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الاثنين كلبا من فصيلة "جاك راسل تيرير"، مدربا على اكتشاف الألغام، ميدالية الخدمة العسكرية لإنقاذه مئات الأرواح.

وكرم زيلينسكي هذا الكلب، الذي تمكن من اكتشاف أكثر من 200 لغم متفجر منذ بدء العملية العسكرية الروسية في بلاده في 24 فبراير، بحسب إذاعة "مونت كارلو".

وحصل هذا التكريم خلال مؤتمر صحفي في كييف بحضور رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

وأطلق على هذا الكلب اسم "باترون"، والذي يعني بالأوكرانية "خرطوشة"، وقد أصبح بسرعة رمزا وطنيا. وقال زيلينسكي خلال الاحتفال: "أريد اليوم تكريم الأبطال الذين ينزعون الألغام من أرضنا".

كما منح الرئيس الأوكراني ميدالية تكريمية لمالك هذا الكلب، الرائد في خدمة الحماية المدنية ميهيلو إلييف.

اكتسب "باترون" شهرة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد جذب انتباه اتباعه والتقنيين المتخصصين بنزع الألغام في تشيرنيهيف، شمال البلاد. وقد ساعد خدمة الطوارئ الحكومية في أوكرانيا في إزالة المتفجرات.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز