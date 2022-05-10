الاعتداء على سفير روسيا في وارسو بطلاء أحمر.. فيديو

المصدر: البيان

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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أمس الاثنين، إن "الاعتداء على السفير الروسي في وارسو يكشف مرة أخرى الوجه الدموي للنازيين الجدد"، وفق وكالة "سبوتنيك".

وكتبت زاخاروفا عبر قناتها على "تليغرام": "في وارسو، أثناء وضع إكليل من الزهور على ضريح الجنود السوفيت، تعرض السفير الروسي في بولندا سيرغي أندرييف والدبلوماسيون الروس المرافقون له للهجوم".

وأضافت: "وقد تعرى أنصار النازية الجديدة مرة أخرى وكشفوا عن وجوههم الدموية".

وختمت: "إن هدم الآثار لأبطال الحرب العالمية الثانية، وتدنيس القبور، والآن تعطل حفل وضع الزهور في اليوم المقدس لكل شخص محترم يثبت ما هو واضح بالفعل، حيث تم تحديد مسار تناسخ الفاشية في الغرب".

وكان سفير روسيا لدى وارسو تعرض أمس الاثنين للرش بمادة حمراء من قبل نشطاء مؤيدين لأوكرانيا عندما حاول وضع إكليل من الزهور احتفالاً بيوم النصر في 9 مايو لإحياء ذكرى هزيمة ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

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