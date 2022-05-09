موسكو تلغي الجزء الجوي للاستعراض العسكري

المصدر: وكالات

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أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه تم إلغاء الجزء الجوي من الاستعراض العسكري الذي يجري اليوم الاثنين بمناسبة يوم النصر على النازية في موسكو.

وردا على سؤال صحفي حول صحة المعلومات بشأن إلغاء الجزء الجوي للاستعراض العسكري في موسكو قال بيسكوف: "نعم".

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية، سابقا، عن كبير الخبراء في مركز "فوبوس" للأحوال الجوية، يفغيني تيشكوفيتس، أن الأحوال الجوية في لحظة إجراء الجزء الجوي للاستعراض العسكري بمناسبة يوم النصر في موسكو ستكون صعبة.

وتحتفل روسيا اليوم الاثنين بالذكرى الـ 77 لانتصارها على ألمانيا النازية، ومن المقرر أن يلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطابا طال انتظاره حول التطورات في حرب بلاده ضد أوكرانيا.

وسيقام أيضا عرض عسكري في الساحة الحمراء في موسكو للاحتفال بهذه المناسبة، ومن المتوقع أن يشارك فيه حوالي 11 ألف جندي. وسيكون في العرض أيضا دبابات ومعدات عسكرية أخرى.

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