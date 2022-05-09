سجناء يشاركون بإخماد الحرائق في سيبيريا

المصدر: (موسكو - د.ب.أ )

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تم استدعاء سجناء وحراس من السجن المحلي بقرية جرومادسك الروسية، في إقليم كراسنويارسك بسيبيريا لإخماد حرائق الغابات. وذكرت محطة «إن تي دبليو» التلفزيونية أمس، أن مساعدتهم كانت ضرورية بعد ما فاقت قوة الحرائق قدرات فرقة الإطفاء. ووفقاً لتقارير رسمية، شبت النيران في حوالي ألف هكتار من الغابات والسهوب في كراسنويارسك، بشرقى روسيا. ودُمر بالفعل العديد من القرى، بينما وردت تقارير عن مقتل سبعة أشخاص بالإقليم. ويقوم الكثير من الأقاليم في سيبيريا بالإبلاغ عن انتشار حرائق غابات عارمة.

وفي إيرتوتسك المطلة على بحيرة بيكال، شب 13 حريقاً في المجمل في منطقة مساحتها حوالي 700 هكتار، حسبما ذكرت وكالة «انترفاكس» الروسية نقلاً عن حاكم إقليم إيجور كوبسيف.

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