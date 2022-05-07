مقتل 56 مسلحاً في مالي

المصدر: باماكو - واس

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أعلن الجيش المالي عن القضاء على 56 مسلحاً واعتقال 16 آخرين، خلال عدة هجمات عسكرية ضد قواعد للجماعات المسلحة في شمال وغرب ووسط البلاد.

وقالت هيئة الأركان العامة للجيوش المالية في بيان السبت: إن الهجمات العسكرية، التي تأتي في إطار خطة «ماليكو» وعملية «كيليتيغي» نتج عنها مقتل جنديين ماليين وإصابة 10 آخرين بجروح.

وأضافت أن العمليات العسكرية التي تركزت في مناطق العديد من مناطق البلاد على تدمير شاحنة ومركبة مزودة بمدفع رشاش ومصادرة أسلحة وذخائر مختلفة إلى جانب إطلاق سراح رهينة مدني.

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