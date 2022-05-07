باكستان تستبق تقلبات الطقس بتدابير وقائية

المصدر: إسلام أباد - د.ب.أ

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تقف السلطات الباكستانية على أهبة الاستعداد بعد توجيه تحذير من حدوث موجة حارة وسيول وفيضان جراء ذوبان البحيرة الجليدية (جلوف) الأسبوع المقبل.

جاء ذلك في تحذير أصدرته هيئة الأرصاد الجوية الباكستانية في غضون أسبوع من أول موجة حارة سجلت خلالها مدينة في إقليم السند بجنوب البلاد درجة حرارة بلغت 49 درجة مئوية.

وقالت الهيئة «من المرجح أن تظل درجات الحرارة اليومية فوق العادي بست إلى تسع درجات». وصرحت وزيرة التغير المناخي شيري رحمان، «درجات الحرارة المرتفعة والأمطار الموسمية الغزيرة متوقعة العام الجاري. يمكن للفيضانات والأمطار الغزيرة أن تشكل تهديداً جاداً على حياة الباكستانيين وسبل المعيشة وكذلك البنية التحتية العامة». كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية السلطات من أن درجات الحرارة المرتفعة يمكن أن ترفع معدل ذوبان الجليد، وبالتالي تؤدي إلى فيضان البحيرة الجليدية في مناطق جيلجيت - بالتيستان وخيبر بختونخوا.

وقالت الوزارة إنها طلبت من السلطات الوطنية والإقليمية والمحلية اتخاذ إجراءات وقائية للتعامل مع كل الأحداث الكارثية المحتملة.

يشار إلى أن باكستان مسؤولة عن أقل من 1 في المئة من الانبعاثات الكربونية العالمية، إلا أنها من بين الدول العشر الأكثر تأثراً بتغير المناخ.

وفي السنوات الأخيرة، ارتفع في باكستان معدل السيول وتآكل الأراضي والعواصف المطيرة والجفاف والضباب الدخاني، الذي يسفر عن هواء منخفض الجودة. ويقول خبراء المناخ إن هذا نتيجة للاحتباس الحراري، ولكنه يرجع أيضاً لقرب البلاد من الدولتين الصناعيتين الكبيرتين الصين والهند.

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