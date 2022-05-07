العثور على جسم حارق بمبنى يضم وكالة أنباء روسية في برلين

المصدر: أ ف ب

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عُثر على جسم حارق في مبنى يضم وكالة أنباء روسية في برلين، لسبب ما زال مجهولاً حتى الآن، على ما أوردت شرطة برلين اليوم.

وتم اكتشاف الجسم في وقت متأخر من بعد ظهر الجمعة في مبنى في حي ستيغليتز البرليني يضم مكتب وكالة أنباء روسية ووكالة ريا نوفوستي الروسية للأنباء، بحسب بيان الشرطة.

وأوضح البيان أن عناصر إنفاذ القانون عثرت على الجسم المشبوه أمام نافذة قبو للتخزين في المبنى، مشيراً إلى أنه جسم حارق.

وتم استدعاء الشرطة إلى المكان بعد أن ألقى مجهولون زجاجة جعة فارغة على واجهة المبنى.

وفككت الشرطة الجنائية على الفور الجسم الذي يحتمل أن يشكل تهديداً للسكان.

وأورد البيان: "يجري تحقيق معمق في الخطر الحقيقي والدافع المحتمل للجريمة" من قبل إدارة أمن الدولة في الشرطة ومكتب المدعي العام بالعاصمة الألمانية.

وأكدت وكالة ريا نوفوستي، نقلاً عن مصدر في السفارة الروسية في ألمانيا، على تلغرام، أنه تم إحباط "هجوم إرهابي محتمل ضد الصحافيين الروس وعائلاتهم في برلين".

ويأتي ذلك مع اقتراب إحياء ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية التي تسببت في توتر في برلين فيما يتواصل الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وتتوقع أجهزة الاستخبارات الداخلية الألمانية حدوث تحركات مؤيدة لروسيا في أنحاء البلاد في 9 مايو، وخصوصاً في العاصمة.

وتحتفل روسيا تقليدياً بذكرى انتصار الجيش السوفييتي على ألمانيا النازية بزعامة هتلر في 9 مايو.

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