بايدن حائر.. مقطع فيديو مثير للجدل

المصدر: البيان

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أثار مقطع فيديو للرئيس الأمريكي جو بايدن الجدل على منصات التواصل الاجتماعي.

وأظهر المقطع بايدن وهو في حالة حيرة أثناء زيارته لأحد المصانع في الولايات المتحدة، ليقوم مساعدوه والمجتمعون بتدارك الأمر.

وبدا الرئيس الأمريكي، البالغ من العمر 79 سنة، وهو مشتَّت ويسأل الحاضرين: «أين الطريق؟»، الأمر الذي قابل دهشة لدى عدد من رواد التواصل الاجتماعي.

وعلَّق البعض على الفيديو، قائلاً: «رئيس العالم الحر يتساءل: إلى أين يذهب».

يُذكر أن بايدن ظهر، خلال وقت سابق، في أحد مؤتمراته الصحفية وهو يمد يده ليصافح لا أحد، ليعي بعد قليل أنه بمفرده المتحدث في المؤتمر أمام المحتشدين.

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