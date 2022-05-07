روسيا تستبعد «النووي» وخلاف أوروبي بشأن حظر واردات الطاقة

المصدر: عواصم - وكالات

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طمأنت موسكو من المخاوف من استخدام السلاح النووي في أوكرانيا، بإعلانها أنّ استخدامه لا ينطبق على تحقيق أهداف عمليتها العسكرية، بينما ظهرت بوادر خلاف أوروبي على سقف العقوبات بحق روسيا، ففيما تدفع بروكسل نحو ما سمته تحرير دول الاتحاد من الاعتماد على إمدادات النفط والغاز الروسييْن، شدّدت المجر أنّ الرغبة في حظر واردات النفط الروسية تجاوز لخط أحمر ومساس بالوحدة الأوروبية.

وقالت روسيا، إنها لن تستخدم أسلحة نووية في أوكرانيا، إذ قال الناطق باسم وزارة الخارجية الروسية، أليكسي زايتسيف، في تصريحات للصحافيين، إنّ موسكو لن تستخدم أسلحة نووية في أوكرانيا، مشيراً إلى أنّ استخدام روسيا الأسلحة النووية، لا ينطبق على تحقيق الأهداف الموضوعة في إطار عمل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وأوضح زايتسيف، أنّ المبادئ النووية لروسيا تنص على عدم استخدام الأسلحة النووية إلا إذا كان هناك ما يهدد وجود البلاد. إلى ذلك، صرّح الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أمس، أن العمليات العسكرية في أوكرانيا تسير وفقاً لما هو مخطط له، لافتاً إلى أنّ هناك تهديداً محتملاً لسلامة أراضي أوكرانيا مصدره بولندا. على صعيد آخر، أحجم بيسكوف عن تأكيد ما إذا كان الرئيس، فلاديمير بوتن قد اعتذر لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، بعد تصريحات لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف قال فيها إن الزعيم النازي أدولف هتلر من أصول يهودية.

خلاف أوروبي

في الأثناء، ذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، أنه لا يتعين على دول الاتحاد الأوروبي تحرير نفسها من اعتمادها على إمدادات النفط الروسية فحسب، بل أيضاً من اعتمادها على إمدادات الغاز. بدوره، قال رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، إنّ رغبة بروكسل في فرض حظر على واردات النفط الروسية تجاوز لخط أحمر ويمس بالوحدة الأوروبية التي ظهرت منذ بداية الحرب في أوكرانيا. وأضاف أوربان في مقابلة إذاعية: «رئيسة المفوضية تهجمت عن قصد أو غير قصد على الوحدة الأوروبية، المجر وافقت على الحزم الخمس الأولى من العقوبات ولكننا أوضحنا منذ البداية أنّ هناك خطاً أحمر: حظر الطاقة، تجاوزوا هذا الخط، وتأتي لحظة يتعين علينا فيها القول كفى».

تدمير وإجلاء

ميدانياً، قالت وزارة الدفاع الروسية، أمس، إنّ صواريخها دمّرت مخزناً كبيراً للذخيرة في مدينة كراماتورسك بشرقي أوكرانيا. وأضافت إنّ دفاعاتها الجوية أسقطت طائرتين حربيتين أوكرانيتين، واحدة من طراز سو-25 والأخرى من طراز ميج-29 في منطقة لوجانسك الشرقية. وبشأن الأوضاع الإنسانية، أعلن مدير المكتب الرئاسي الأوكراني، أندريه يرماك، صباح الجمعة، أنه تم إجلاء نحو 500 مدني من مدينة ماريوبول في أحدث عمليات نظمتها الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر. وقال يرماك عبر منصة تيليغرام، إنه تم إحصاء عدد الأشخاص الذين حوصروا في مصنع آزوفستال للصلب المحاصر، ومن بينهم أولئك الذين خرجوا.

تبادل أسرى

أعلنت كييف، أمس، تسلمها 41 شخصا بينهم 11 امرأة في تبادل أسرى جديد مع روسيا، بدون كشف عدد الروس الذين تم تسليمهم لموسكو. وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريتشوك، عبر تلغرام: «تم تبادل آخر للأسرى: أعيد 41 شخصاً بينهم 11 امرأة إلى الوطن، عاد 28 عسكرياً و13 مدنيا إلى ديارهم». وأوضحت المسؤولة أن بين المفرج عنهم رجل دين أرثوذكسياً أوكرانياً.

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