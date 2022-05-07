خسارة كبيرة لحزب جونسون في لندن

المصدر: لندن - أ.ف.ب

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خسر حزب المحافظين، بقيادة بوريس جونسون، مجالس أساسية في لندن، وفق النتائج الأولية للانتخابات المحلية. وفي لندن، فازت المعارضة العمالية بمجلس ويستمنستر الذي هيمن عليه المحافظون منذ إنشائه في 1964، وبمجلس بارنيت ومجلس واندسوورث المفضل لرئيسة الوزراء الراحلة مارغريت تاتشر. ورحب رئيس بلدية لندن العمالي، صادق خان، بالنتائج معتبراً أنها نصر تاريخي.

كما فاز حزب العمال بساوثامبتون، لكن خارج العاصمة حقق الحزب كما يبدو من النتائج حتى الآن، مكاسب محدودة، بينما يبدو جيداً أداء أحزاب أصغر مثل الليبراليين الديمقراطيين ودعاة حماية البيئة. ويواجه المحافظون وهم في السلطة منذ 12 عاماً، انتقادات بسبب عدم توفير دعم كافٍ للأسر التي يخنقها التضخم الذي سيتجاوز هذا العام 10 في المئة.

وفي تغريدة على «تويتر»، وصف غافين بارويل، كبير الموظفين في عهد رئيسة الوزراء المحافظة السابقة تيريزا ماي، بـ«الكارثية» خسارة واندوورث وويستمنستر واعتبر أنها إنذار. وحاول رئيس حزب المحافظين، أوليفر داودن، التخفيف من خطورة هذه النتائج الصعبة، مشيراً إلى أنها جاءت كما يتوقع عادة في انتخابات منتصف الولاية.

ويمكن أن تدفع هذه النتيجة بعض نواب الأغلبية المحافظة في البرلمان، إلى سحب ثقتهم في بوريس جونسون، لكن زعيم الحزب قال إن على المحافظين إبقاءه في السلطة. وحتى الآن، أعلنت نتائج الاقتراع لثلث المجالس المحلية البالغ عددها مئتين.

ويبدأ لاحقاً فرز الأصوات في اسكتلندا وويلز، فيما بدأ في إيرلندا الشمالية حيث تهدف الانتخابات إلى تجديد البرلمان المحلي «ستورمونت» الذي يضم تسعين نائباً. ويتوقع أن تعلن النتائج الأولى خلال ساعات لكن احتساب الأصوات وفق النظام المعقد في المقاطعة يفترض أن يتواصل اليوم السبت وربما بعد ذلك.

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