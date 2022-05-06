روسيا: بريطانيا أطلقت مواجهة مفتوحة معنا

المصدر: موسكو - د.ب.أ

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في أعقاب استدعائها سفيرة لندن ديبورا برونرت، اليوم، أن «بريطانيا اتخذت قرارها النهائي وأطلقت مواجهة مفتوحة مع روسيا».

وأشارت الوزارة في بيان لها، نقلته وكالتا تاس ونوفوستي إلى «أن موسكو ستواصل الرد بقسوة وحزم على جميع العقوبات التي فرضتها لندن، وسترد حسب الأعراف الدولية».

وسلمت الخارجية الروسية السفيرة البريطانية مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على تبني لندن حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا.

وأضاف البيان: «أبلغت الخارجية الروسية السفيرة البريطانية بأن استمرار هذا الخط المدمر سيؤدي إلى تدمير العلاقات الثنائية بشكل نهائي».

وذكرت مصادر مطلعة أن السفيرة البريطانية غادرت مبنى الوزارة دون أن توضح سبب الزيارة، حيث قضت حوالي 30-40 دقيقة في المبنى.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: «تم استدعاء السفيرة البريطانية في موسكو إلى مقر الخارجية في 6 مايو، حيث تم تقديم احتجاج على خلفية حزمة العقوبات التي أقرتها لندن، والتي طالت عدداً من وسائل الإعلام الرائدة، ومن بينها الشركة الروسية للإذاعة والتلفزيون»

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