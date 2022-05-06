مقتل 11 عسكرياً بكمينين في بوركينا فاسو

المصدر: وكالات

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قتل سبعة جنود وأربعة من قوات رديفة للجيش في كمينين في شمال ووسط بوركينا فاسو، على ما أعلن الجيش الجمعة.

وقع الكمين الأول قرب بلدة سوليه الخميس وأدى إلى مقتل جنديين وأربعة من المتطوعين الذين يساعدون الجيش، فيما قتل خمسة من عناصر "وحدة تدخل خاصة تابعة للدرك" في كمين آخر في نفس اليوم في اوانوبي، وفق بيان هيئة أركان الجيش.

وباتت القضية الأمنية أولوية لدى رئيس بوركينا الجديد اللفتنانت كولونيل بول هنري داميبا.

ومطلع إبريل، أعلن الرئيس الجديد تشكيل لجان محلية للتحاور في محاولة للحد من العنف.

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