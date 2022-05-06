ألمانيا تعتزم تزويد أوكرانيا بـ 7 مدافع هاوتزر

المصدر: د ب ا

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أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت أن ألمانيا توصلت إلى اتفاق لتزويد أوكرانيا بسبعة مدافع هاوتزر ذاتية الدفع.

وستقدم ألمانيا التدريب على نظام المدفعية "بانتسرهاوبيتسن 2000"، والذي يتميز بمدفع مثبت على مركبة مجنزرة ويشبه دبابة.

وباستخدام ذخيرة قياسية، يمكن لمدافع هاوتزر إطلاق قذائف لمسافة تصل إلى 30 كيلومترا؛ وبذخيرة معززة للمدى، من الممكن أن تصل المسافة إلى 40 كيلومترا، بحسب بيانات الجيش الألماني.

وأعلنت لامبرشت عن التعهد الجديد بالأسلحة أثناء تفقدها لقوات بلادها في سلوفاكيا، المتاخمة لأوكرانيا، والتي تم نشرها لمساعدة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في تعزيز جناحه الشرقي.

واتهمت القيادة الأوكرانية الحكومة الألمانية تحت قيادة المستشار أولاف شولتس مرارا بعدم القيام بما يكفي لمساعدتها في صد الهجوم الروسي.

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