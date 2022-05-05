5 يونيو موعداً للاستفتاء على دستور كازاخستان الجديد

المصدر: نور سلطان-د.ب.أ

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وقع الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف اليوم الخميس على مرسوم يقضي بإجراء استفتاء جمهوري على تعديل دستور الدولة في الخامس من يونيو المقبل.



ووفقاً للمرسوم الرئاسي، ستنشر وسائل الإعلام في كازاخستان غداً الجمعة مشروع قانون ينص على التعديلات المقترح إدخالها في دستور الدولة، بحسب ما ذكرته قناة«آر تي عربية». وسيكون بإمكان الكازاخيين التصويت إما لصالح تبني هذه التعديلات أو ضدها.



وكان توكايف اقترح في 29 أبريل الماضي، في كلمة ألقاها أمام جمعية شعب كازاخستان، إجراء استفتاء شعبي بهدف إدخال حزمة من التعديلات في الدستور لتحديث النظام السياسي في البلاد وإضفاء الطابع الديمقراطي عليه.

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