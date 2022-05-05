روسيا: خروج مدنيين من مصنع أزوفستال الأوكراني

المصدر: د ب ا

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أكد الكرملين أن المدنيين شقوا طريقهم خارج مصنع أزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول بجنوب شرق أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف اليوم الخميس إنه على الرغم من محاصرة القوات الروسية للمصنع، "هناك أيضا ممرات لخروج المدنيين".

وتعهد كلا الجانبين الروسي والأوكراني بوقف إطلاق نار يستمر لساعات عديدة يوميا حتى السبت المقبل.

ومطلع الأسبوع، تم إنقاذ أكثر من 150 مدنيا من تحت أنقاض مجمع أزوفستال، الذي يضم شبكة من الأقبية والأنفاق تحت الأرض.

وتحدث الجانب الأوكراني عن وجود 200 مدني لا يزالون عالقين بالداخل، إلى جانب الكثير من مقاتلي المقاومة.

ووفقا لمقاتلين أوكرانيين ينتشرون هناك، كان جنود روس وانفصاليون موالون لروسيا يحاولون اقتحام المصنع.

ونفى المتحدث باسم الكرملين ذلك مجددا اليوم الخميس قائلا إن "الرئيس والقائد العام (فلاديمير بوتين) أمر بعدم الاقتحام".

وقال إن "القائد العام لم يصدر أي أوامر أخرى".

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