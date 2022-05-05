ارتفاع حصيلة انهيار مبنى في الصين إلى 26 قتيلاً

المصدر: ا ف ب

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ارتفعت حصيلة انهيار مبنى في وسط الصين إلى 26 قتيلاً، بحسب ما أفادت شبكة "سي سي تي في" التلفزيونية الرسمية الخميس، بعد قرابة أسبوع من سقوط المبنى الذي كان يضمّ فندقاً وشققاً سكنية وداراً للسينما.

انهار المبنى المؤلّف من ثماني طبقات في 29 أبريل في مدينة شانغشا (وسط) لأسباب لا تزال مجهولة.

وأسفرت عمليات البحث والإنقاذ التي تواصلت مذّاك عن إنقاذ 10 أشخاص كانوا عالقين تحت الأنقاض وتسجيل 26 وفاة، بحسب ما نقلت الشبكة التلفزيونية عن مسؤولين محليين.

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