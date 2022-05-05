قائد عسكري أوكراني: روسيا لا تحترم وعداً بـ"هدنة" في مجمع آزوفستال

المصدر: أ ف ب

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أكد قيادي في كتيبة آزوف التي تدافع عن موقع آزوفستال في مدينة ماريوبول الاوكرانية (جنوب شرق) الخميس أن "الروس لا يحترمون وعدهم بهدنة" في الموقع المذكور.

وقال سفياتوسلاف بالامار مساعد قائد كتيبة آزوف في رسالة مصورة عبر تلغرام إن "الروس لا يحترمون وعدهم بهدنة ولا يسمحون بإجلاء مدنيين" لا يزالون لاجئين مع مقاتلين في الطبقات السفلى من المجمع الصناعي المترامي.

وافاد الكرملين في وقت سابق أن الممرات الإنسانية "قائمة" في آزوفستال حيث يحترم الجيش الروسي وقف إطلاق النار الذي أعلنه الاربعاء.

واضاف بالامار "قبل ثلاثة أيام، توغل العدو في أراضي ازوفستال حيث تتواصل معارك عنيفة ودامية"، مؤكدا بذلك تصريحات ادلى بها الاربعاء قائد كتيبة آزوف دنيس بروكوبنكو.

من جهته، أكد اوليكسي اريستوفيتش أحد مستشاري الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس للتلفزيون الاوكراني أن "القوات الروسية دخلت أمس (الاربعاء)" المصنع.

واضاف "لدينا معلومات كثيرة، غالبا متضاربة" بالنسبة الى الوضع الراهن، رافضا الإدلاء بمعلومات اضافية.

وفي رسالته المصورة، حيا بالامار مجددا "مقاومة" و"بطولة" آخر المقاتلين الذين لا يزالون متحصنين في مصنع آزوفستال.

وفي ظل وضع اعتبره "دقيقا"، طلب مساعدة المجتمع الدولي والرئيس زيلينسكي بهدف "إجلاء المدنيين" المتبقين والذين قدر رئيس بلدية ماريوبول فاديم بويتشنكو عددهم بمئتين، إضافة الى العسكريين "الجرحى الذين يحتضرون في غياب العلاج الملائم".

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