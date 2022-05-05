الكرملين: إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا تحول دون نهاية "سريعة" للنزاع

المصدر: أ ف ب

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اتهم الكرملين الخميس دول الغرب بالحؤول دون نهاية "سريعة" للحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا بتزويدها أسلحة للدولة الموالية للغرب.

وردا على سؤال بشأن تقرير في نيويورك تايمز ذكر أن الاستخبارات الأمريكية ساعدت أوكرانيا على قتل عدد من الجنرالات الروس، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن "الولايات المتحدة وبريطانيا والناتو (حلف شمال الأطلسي) ككل سلموا معلومات استخباراتية ... للقوات المسلحة الأوكرانية بشكل دائم".

وتابع "إضافة إلى تدفق الأسلحة التي ترسلها هذه الدول إلى أوكرانيا، فإن كل تلك الإجراءات لا تسهم في استكمال سريع للعملية".

غير أن بيسكوف قال إن تلك الخطوات "غير قادرة على إعاقة تحقيق" أهداف العملية العسكرية الروسية.

وأكد من جهة أخرى تشغيل الممرات الإنسانية لإجلاء مدنيين من مجمع آزوفستال لصناعات الصلب في ماريوبول، عقب إعلان الجيش الروسي عن وقف لإطلاق النار لثلاثة أيام في الموقع.

وقال "الممرات تعمل اليوم" مضيفا أن المصنع لا يزال محاصرا من القوات الروسية.

ولا يزال مدنيون ومئات الجنود الأوكرانيين محاصرين في المصنع الضخم، بعد إعلان القوات الروسية السيطرة على المدينة الساحلية التي دمرها القصف، في جنوب شرق أوكرانيا.

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