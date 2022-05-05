ماكرون يؤيد منح الهند مقعداً دائماً في مجلس الأمن الدولي

المصدر: البيان

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أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تأييده لمنح الهند العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي.

وجاء في بيان مشترك صادر في ختام اجتماع الرئيس الفرنسي مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في باريس، مساء أمس الأربعاء، أن "فرنسا أكدت دعمها الثابت لحصول الهند على العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي وكذلك العضوية في مجموعة الموردين النوويين"، وفق ما نقلت وكالة "تاس" الروسية.

وأكدت باريس استعدادها لمواصلة التعاون الوثيق مع الهند في إطار مجموعة العشرين.

وشدد البيان المشترك على أن فرنسا والهند شريكان استراتيجيان منذ 1998، وتأملان في تعميق وتوسيع التعاون.

وأشار إلى العمل المشترك في مجالات الأمن والتجارة والاتصالات في منطقة المحيطين الهادئ والهندي، كما عبر الجانبان عن الأمل بمواصلة التعاون في المجال الدفاعي.

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